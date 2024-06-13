Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела санкции против министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает министерство иностранных дел североамериканской страны.

4 июня Канада внесла в санкционные списки за связи с РФ 10 граждан Украины. Оттава ведет «черный список» с 2014 года и вносит туда украинских граждан, которые, по ее мнению, причастны к воссоединению Крыма и восточных регионов страны с Россией.

Тогда в санкционные списки добавили бывшего премьера страны Николая Азарова, его сына Алексея, экс-генпрокурора Виктора Пшонка и его сына Артема, бывшего вице-премьера Раису Богатыреву, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего председателя СБУ Александра Якименко.

21 мая Канада ввела санкции против двух граждан России и шести компаний, обвинив их в вовлеченности в передаче оружия РФ из КНДР.

Ранее генпрокурор РФ обвинил Канаду в обелении преступлений нацистов.