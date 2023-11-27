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В Москве женщина поскользнулась и упала под автобус

«360»: на северо-западе Москвы женщина поскользнулась и попала под автобус

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Женщина в Северо-Западном административном округе Москвы поскользнулась и попала под автобус. Происшествие случилось в Северном Тушино на улице Планерной. Пострадавшая поскользнулась около одного из терминалов, ее госпитализировали с травмами, передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Во время ДТП с участием автобуса №267 в нем не было пассажиров, уточнил источник. На место оперативно вызвали скорую помощь и сотрудников ДПС. Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшей перелом ребер и ушиб брюшной полости, ее направили в Боткинскую больницу.

Напомним, Гидрометцентр предупреждал россиян об опасной погоде в Москве и большинстве регионов европейской части России. На дорогах сохраняются снежные заносы, гололед, гололедица, ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.

На днях в Москве перекрыли Лефортовский тоннель из-за массового ДТП.

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