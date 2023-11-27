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Железные дороги Москвы переведены на усиленный режим

Железные дороги Москвы переведены на усиленный режим из-за снегопада

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Станислав Красильников/ТАСС

Железные дороги Москвы переведены на усиленный режим из-за снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале «Железной дороги Москвы».

Сообщается, что сотрудники железной дороги очищали пути от снега всю ночь. Координацию мероприятий по очистке осуществляет оперативный штаб.

«В настоящее время на линии работают более 50 единиц спецтехники, задействованы порядка 1,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к утру прирост снежного покрова составил 16 см, и предупредил, что в ближайшие сутки выпадет еще до 4 см снега.

До этого Депранс Москвы предупредил о затрудненном движении на дорогах столицы.

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в европейской части РФ 27 ноября. В большинстве регионов европейской части России ожидается опасная погода — снег, гололед и ветер до 15-20 м/с.

В Северо-Западном федеральном округе ожидается аномально холодная погода, в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии сильный снег, метель и гололедица, при этом особенно «неспокойная погода» будет в Центральном и Южном федеральных округах.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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