Севший на мель в Черном море сухогруз Blue Shark не может получить помощь

Cухогруз Blue Shark, которого выбросило на мель в Краснодарском крае, предварительно, не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на переговоры между диспетчером и командой судна.

По информации Shot, диалог с экипажем сухогруза начался около 3 часов назад, с самого начала ЧП. По данным канала, на борту судна находится 30 человек. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщалось, мощный шторм выбросил на мель судно Blue Shark рядом с поселком Витязево.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что без электричества остались около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский, подчеркнул он.

В Крыму 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.