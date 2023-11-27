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Шторм разрушил набережную в курортном селе в Крыму

Мэр Алушты Огнева: шторм разрушил набережную в селе Малореченское в Крыму

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Depositphotos

Набережная в курортном селе Малореченское, входящем в городской округ Алушта, разрушена в результате сильного шторма. Об этом сообщила мэр города Алушта Галина Огнева в своем Telegram-канале.

Как рассказала глава города, в еще одном курортном селе Рыбачье в результате сильного ветра пострадали торговые павильоны, магазины, кафе, а также Западная набережная. На Ангарском перевале в данный момент идет снег.

Огнева также сообщила, что без электричества находятся села Приветное, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лучистое, частично Утес и Виноградное, а также трасса Алушта — Симферополь. Ремонтные бригады проводят аварийные работы.

Повышения уровня воды в реках не зафиксировано, подтоплений нет, добавила она.

До этого сообщалось, что из-за шторма в Сочи деревья упали на пути, задерживаются пассажирские поезда. В Севастополе из-за наводнения стена упала на машины.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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Шторм в Крыму
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