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Бердянск в Запорожской области затоплен из-за шторма

Центр города Бердянска в Запорожской области был затоплен из-за шторма

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В результате шторма центральные улицы города Бердянска на побережье Азовского моря были затоплены. Об этом сообщили ТАСС представители оперативных служб Запорожской области.

Из-за сильного ветра вода начала заливать центральную часть Бердянска, поступая со стороны моря. На текущий момент вода уже накрыла такие улицы, как Горького, Пушкина, Свердлова, Центральная, а также проспекты Азовский и Труда, а также смежные улицы. Пока нет информации о пострадавших или разрушениях, связанных с этим происшествием, утончил представитель оперативных служб. Он также добавил, что вода достигла построек в селе Луначарское Бердянского района.

Ранее в Главном управлении МЧС по Запорожской области было объявлено о предстоящем ураганном ветре с порывами до 33 м/с на побережье Азовского моря, а высота волн в море может достигать трех метров.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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