Председатель СК РФ заинтересовался инцидентом с агрессивным мигрантом в московском метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке информации о противоправных действиях мигранта в московском метро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что в сети была опубликована видеозапись. На кадрах мигрант, посетитель метрополитена, нарушает общественный порядок, ведет себя агрессивно.

«По размещенному сообщению сотрудниками ГСУ СК России по Москве инициирована процессуальная проверка», — отметили в сообщении.

В середине октября в СК заявили, что проверят видео с избиением мигрантами людей в Петербурге. В роликах группа молодых людей в различных местах в Санкт-Петербурге нападает на прохожих и оскорбляет их. Чаще всего нападения происходят возле метро и в торговых центрах.

22 ноября стало известно, что мигрантам на Колыме запретили управлять общественным транспортом.

Ранее на Урале двое мигрантов приставали к девочкам-подросткам.