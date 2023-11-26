В Дагестане приняли вторую группу палестинских беженцев

Вторая группа палестинских беженцев прибыла в Дагестан утром 26 ноября. Всего в российском регионе приняли 27 эвакуированных жителей Палестины, сообщается в официальном Telegram-канале правительства республики.

Как указано в заявлении, встреча беженцев состоялась на железнодорожном вокзале в городе Махачкале. Здесь иностранцев поприветствовал глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, а также осмотрели сотрудники МЧС и медики.

«Вторая группа жителей Палестины прибыла сегодня в Дагестан <...> 27 человек, из них 14 детей», — говорится в заявлении.

Сейчас беженцы находятся в пункте временного размещения. До указанного места иностранцев сопроводили председатель правительства региона и спасатели, уточняется в публикации.

За день до этого глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о прибытии в регион первой группы палестинских беженцев. В своем Telegram-канале он рассказал, что на территорию республики приехали 50 человек, эвакуированных из зоны ближневосточного конфликта.

20 ноября глава Дагестана провел совещание по актуальным вопросам, в ходе которого заявил о готовности властей разместить на территории региона палестинских беженцев. Он подчеркнул, что соответствующее решение должно быть принято на уровне государства.

Ранее в Чечне рассказали о планах разместить на территории региона часть российских граждан, эвакуированных из сектора Газа.