Глава Ленинского городского округа Подмосковья арестован

Тверской районный суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Чиновник обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Он арестован до 22 января 2024 года.

До этого тот же суд на два месяца арестовал бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина по аналогичному обвинению.

24 ноября Telegram-канал «112» сообщал, что Гравина задержали по подозрению в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов. Утверждалось, что он дал признательные показания на своего экс-начальника, то есть Алексея Спасского, после чего задержали и его.

По информации «112», Гравина подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей. По данным Mash, благодаря его посредничеству в области построили многоэтажки, которые теперь мешают работе противовоздушной обороны (ПВО). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге задержали высокопоставленного начальника МВД.