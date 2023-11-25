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Хинштейн отреагировал на слова мэра Пензы о табличках участникам СВО на школах

Хинштейн: позиция мэра Пензы по школьным табличкам об участниках СВО недопустима

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает «недопустимой и некорректной» позицию мэра Пензы Александра Басенко, который предложил повременить с установкой мемориальных досок, посвященных участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, на стенах местных школ. Комментарий парламентария опубликован в его Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев является одной из важнейший задач государства.

«Надеюсь, что губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения нашей партии Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала», — добавил депутат.

24 ноября мэр Пензы в ходе сессии Пензенской городской думы предложил отложить установку на школах мемориальных досок в память об участниках специальной военной операции на Украине. По его словам, обилие табличек может превратить школу в «некрополь» и навредить психике детей, а власти должны «работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев поддержал идею создания аллеи в честь волонтеров.

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