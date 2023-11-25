Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна шестого этажа

В Красносельском районе Петербурга четырехлетний мальчик госпитализирован после падения из окна. Об этом сообщает «78.ru».

В Красносельском районе Петербурга ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже, где в момент происшествия находились родители четырехлетнего мальчика, устанавливается.

Пострадавший госпитализирован в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ссадиной на лице, ребенок находится в отделении интенсивной терапии.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Уфе мальчик без верхней одежды выпал из окна школы в снег.