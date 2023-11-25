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Россиянин устроил дебош в кафе, заснул в соевом соусе и прятался от бригады «скорой»

Ural Mash: в Екатеринбурге пьяный мужчина устроил дебош в кафе

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге пьяный мужчина два раза за вечер устроил дебош в кафе, он заснул в соевом соусе и прятался от сотрудников скорой помощи и охраны. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в кафе по улице 8 марта, нетрезвый екатеринбуржец сначала осмотрел витрины и кассы, а потом потребовал еды и начал кричать на сотрудников, персонал вызвал охрану.

Пока ГБР ехала на вызов, мужчина успел снести стойку с соевым соусом и заснуть в нем. Сотрудники ЧОПа вывели хулигана на улицу и вызвали скорую помощь, потому что мужчина был сильно пьян, но тот спрятался от врачей, а через некоторое время снова вернулся в кафе.

Персонал во второй раз вызвал ГБР и скорую помощь, но мужчина от госпитализации отказался, купил сэндвич и встретил с ним рассвет, сидя на подоконнике в торговой точке.

Ранее голый мужчина устроил дебош в российском отеле.

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