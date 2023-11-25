В Киеве метро работает с перебоями после взрывов

Метро в Киеве работает с перебоями на фоне проблем с электричеством после серии взрывов в украинской столице. В настоящее время не работает станция «Лесная», сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на киевские паблики.

«Предварительная причина — обесточивание», — говорится в публикации СМИ.

Там добавили, что на соседней с «Лесной» станции «Дарница» наблюдается ажиотаж. У турникетов собралась большая очередь людей.

До этого в Воздушных силах Украины заявили, что Россия ночью 25 ноября выпустила по Украине рекордное количество ударных беспилотных летательных аппаратов. По словам командующего ВС Николая Олещука, основным направлением удара стал Киев.

Около 8:19 мск «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы. Издание передавало, что на три жилых дома упали обломки. Затем очевидцы рассказали, что в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны происходят новые взрывы.

После ударов в центральной части Киева без света остались 197 зданий, отмечали в Киевской городской администрации.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.