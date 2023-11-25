Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве метро работает с перебоями после взрывов

«Страна.ua» сообщило о перебоях в работе метро в Киеве после взрывов

close
100%
Wikimedia Commons/Владимир Песня/РИА «Новости»

Метро в Киеве работает с перебоями на фоне проблем с электричеством после серии взрывов в украинской столице. В настоящее время не работает станция «Лесная», сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на киевские паблики.

«Предварительная причина — обесточивание», — говорится в публикации СМИ.

Там добавили, что на соседней с «Лесной» станции «Дарница» наблюдается ажиотаж. У турникетов собралась большая очередь людей.

До этого в Воздушных силах Украины заявили, что Россия ночью 25 ноября выпустила по Украине рекордное количество ударных беспилотных летательных аппаратов. По словам командующего ВС Николая Олещука, основным направлением удара стал Киев.

Около 8:19 мск «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы. Издание передавало, что на три жилых дома упали обломки. Затем очевидцы рассказали, что в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны происходят новые взрывы.

После ударов в центральной части Киева без света остались 197 зданий, отмечали в Киевской городской администрации.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий