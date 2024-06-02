Женщина и трое детей пострадали при пожаре в доме в Хабаровском крае

В селе Князе-Волконское четыре человека пострадали при пожаре в частном доме, они госпитализированы. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

Частный дом загорелся в селе Князе-Волконское в ночь на 2 июня, выбежать из горящего помещения на улицу смог шестилетний мальчик. Пожарные, прибывшие на вызов, вывели из огня 52-летнюю женщину и трех девочек двух, пяти и девяти лет.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, подробности их состояния неизвестны. Возгорание удалось потушить, причины пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что старшеклассница из Челябинска спасла из задымленной квартиры младших брата и сестру. 16-летняя школьница находилась в квартире вместе с пятилетним братом и 15-летней сестрой. В ванной комнате загорелась стиральная машина, старшеклассница не растерялась, она сумела потушить возгорание и позвонила в экстренные службы. Девочка вывела из задымленной квартиры брата и сестру, но отравилась продуктами горения, пострадавшая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Ранее четырехлетний мальчик бросал спички в щели в полу и сжег дом.