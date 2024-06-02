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Зеленский пригласил страны Азии поучаствовать в саммите по Украине

Зеленский пригласил лидеров Азии принять участие в саммите по Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Шангри-Ла» пригласил лидеров стран Азии принять участие в так называемой мирной конференции в Швейцарии, чтобы обсудить план урегулирования конфликта и смягчить «глобальную нестабильность». Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, приняв участие в мероприятии, азиатские лидеры «внесут свой вклад в глобальную оборону и объединятся против войны».

«После мирного саммита, когда глобальное большинство согласится с общим пониманием и шагами, соответствующие стороны передадут их России, стремясь к результату, аналогичному зерновой сделке», — заявил Зеленский на форуме.

Украинский лидер посетовал на попытки сорвать предстоящее мероприятие в Швейцарии.

Мирная конференция по Украине запланирована в Швейцарии на 15 — 16 июня. Она пройдет недалеко от города Люцерна. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов отметил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите, но Москва не будет участвовать в любом случае.

Ранее в офисе Зеленского приказали критиковать Байдена и Си из-за саммита по Украине.

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