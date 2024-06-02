Зеленский обсудил с шефом Пентагона усиление ПВО и поставки F-16

Президент Украины Владимир Зеленский на полях форума «Шангри-Ла» провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой стороны обсудили укрепление системы ПВО республики и поставки истребителей F-16. Соответствующая публикация появилась на странице Зеленского в соцсети Х.

«Мы обсудили ключевые вопросы: оборонные потребности нашей страны, усиление системы противовоздушной обороны Украины, коалицию F-16 и подготовку двустороннего соглашения по безопасности», — говорится в публикации.

Зеленский также выразил благодарность Джо Байдену за разрешение наносить удары по территории России американским оружием.

«Мы ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины со стороны США», — подчеркнул он.

Газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

30 мая Дания присоединилась к списку государств, разрешивших Украине использовать западные вооружения для ударов по России. Копенгаген даст Киеву зеленый свет в отношении применения своих истребителей F-16. Помимо Дании, атаки по РФ поддерживают 12 стран.

Ранее Зеленский обсудил с делегацией США право Киева бить западным оружием по РФ.