Махачев повторил уникальное достижение Хабиба в UFC

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) повторил достижение своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

Эта защита титула стала для 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова третьй подряд в UFC. По данному показателю Махачев сравнялся с экс-чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

Завершивший карьеру Хабиб провел три защиты титула чемпиона UFC: против Дастина Порье, Конора Макгрегора и Джастина Гэтжи. Махачев, помимо Порье, дважды побеждал в титульном бою Алекса Волкановски.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего Махачева техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова выгнали со стадиона после боя Махачева на турнире UFC 302.