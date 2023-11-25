США предупредили о возможном нашествии «суперсвиней» из Канады

Северным штатам США угрожает нашествие «суперсвиней» из Канады. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, растущая популяция «суперсвиней» в Канаде может перекинуться к югу от границы, а американские штаты Миннесота, Северная Дакота и Монтана пытаются «остановить вторжение».

Согласно материалу AP, в канадских штатах Альберта, Манитоба и Саскачеван свиньи доставляют серьезные проблемы. По словам профессора университета Саскачевана Райана Брука, этот вид диких кабанов является самым инвазивным на планете, а их распространение может привести к глобальной экологической катастрофе.

До этого издание The Guardian писало, что северные штаты США готовятся к нашествию гибридных особей кабанов и одичавших свиней, пришедших из Канады. По оценкам американского правительства, около 6 млн диких или одичавших свиней ежегодно наносят ущерб в размере $1,5 млрд.

В мае 2022 года жителей канадского города Ламонт в провинции Альберта предупредили о рисках для безопасности в связи с участившимся случаями появления кабанов в черте города. Альберта много лет борется с многочисленной и опасной для окружающей среды популяцией диких свиней. Опасность представляют как сами кабаны, так и гибриды кабанов и одичавших свиней, уже несколько поколений живущие на воле.

Ранее в Бразилии «суперсвинья» родила 41 поросенка.