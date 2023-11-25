МВД РФ сообщило сколько россиян получили гражданство или вид на жительство

Около 68 тысяч россиян с начала 2023 года получили гражданство или вид на жительство в другом государстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

«Согласно сведениям ведомственной статистической отчетности, гражданами РФ за 9 месяцев 2023 года подано порядка 68 тыс. уведомлений о наличии у них иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве», — говорится в сообщении.

По данным МВД, 38 тысяч россиян смогли уведомить ведомство, что имеют гражданства других стран, а еще 30 тысяч человек имеют документ, дающий право постоянного проживания в другом государстве.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения российского гражданства, а также образец бланка принесения присяги. Документ содержит в себе 173 страны и касается порядка рассмотрения вопросов гражданства РФ, принесения присяги гражданина РФ, а также образец бланка с текстом присяги гражданина. С его опубликованием прекращают действие ранние нормативные акты президента, которые действовали до принятия закона о гражданстве.

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