Эвакуированный врач заявил, что в секторе Газа не осталось работающих больниц

Врач-кардиолог Рихаль, работавший в больнице «Аш-Шифа» и эвакуированный в Москву в числе других граждан России, заявил, что в секторе Газа не осталось больниц, передает ТАСС.

«Аш-Шифы» уже нет, ни одной больницы (нет), все разрушили, поэтому все оттуда уехали», — сказал он.

Врач также указал, что перед тем, как покинуть это медицинское учреждение, он находился в нем в окружении в течение семи суток. После этого медперсонал смог уйти из «Аш-Шифы».

«У нас уже нет домов, нет больниц вообще, нет ни школы, ни улицы. В секторе Газа уже нет никого почти», — добавил Рихаль.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении подземных туннелей и шахт под больницей «Аш-Шифа».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС заявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.