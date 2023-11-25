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В сектор Газа прибыли 200 грузовиков с гуманитарной помощью

ЦАХАЛ: в сектор Газа за день прибыли 200 грузовиков с гуманитарной помощью

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Hadeer Mahmoud/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в сектор Газа за минувший день прибыли 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает ТАСС.

«(В пятницу, 24 ноября. — «Газета.Ru») 200 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу через погранпереход «Рафах» и доставили грузы международным организациям, оказывающим помощь и работающим в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания Тахер ан-Нуну заявил, что Египет на переговорах о временном гуманитарном перемирии в секторе Газа дал обещание пропускать в сектор Газа 200 грузовиков ежедневно. По его словам, в таком случае можно будет рассчитывать на то, что гуманитарная помощь будет доставлена во все части сектора Газа, в том числе во все больницы на севере палестинского анклава.

До этого МЧС России доставило новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа. Груз гуманитарной помощи был доставлен на территорию Газы. Россия доставляет на территорию сектора Газа гуманитарные грузы с медикаментами и питанием. В этот раз в палестинский анклав прибыл груз помощи, собранной жителями и властями Карачаево-Черкесии.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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