Все освобожденные в Газе заложники доставлены в больницы Израиля

Минздрав Израиля сообщил, что все 24 человека, вернувшиеся в страну в составе группы освобожденных заложников из сектора Газа, распределены по израильским больницам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 24 детей и взрослых вернулись в Израиль. При этом 13 из них — израильтяне, а 11 — граждане других стран.

«В больницах они встретились с членами своих семей и по мере необходимости получают медицинскую и психологическую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) остается на текущих позициях внутри сектора Газа и будет в ближайшее время готовиться к возобновлению боевых действий после прекращения гуманитарной паузы.

24 ноября стало известно, что ХАМАС освободил первых заложников по гуманитарной договоренности с Израилем. Позднее Международный комитет Красного Креста подтвердил успешное освобождение группы из 24 заложников из сектора Газа. Медики осмотрели освобожденных из сектора Газа заложников и пришли к вердикту, что их жизням ничего не угрожает.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.