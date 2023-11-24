Россияне ответили, будут ли они делать покупки в Черную пятницу

Большинство (52%) россиян не собираются делать покупки в Черную пятницу, которая проходит в последнюю неделю ноября, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,9 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, данная акция является маркетинговым ходом.

«Обман, причем огромный, никаких скидок нет. Один раз, правда, попалась, этот случай научил на всю жизнь», — призналась респондентка.

41% опрошенных сообщили, что стараются проверять продавцов и могут купить нужные товары, если на них действительно есть скидка.

«Реальные скидки бывают, хоть и не на все. Просто нужно отслеживать цены на нужный товар», — посоветовала участница опроса.

Оставшиеся 7% участников опроса рассказали, что они уже успели сделать выгодные покупки в Черную пятницу.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого рассказала, что акция «черная пятница» особенно опасна для шопоголиков, поскольку создает атмосферу ограниченности предложения. Она подчеркнула, что важно соблюдать осторожность и осознавать свои потребности, участвуя в подобных акциях.

Ранее россиянам рассказали, как правильно совершать покупки в «Черную пятницу».