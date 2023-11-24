Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян довольны вывозом отходов

Глава РЭО Буцаев: 77% россиян довольны услугами по вывозу отходов

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Вывозом коммунальных отходов довольны 77% россиян – к таким выводам пришел Российский экологический оператор (РЭО) на основе проведенного соцопроса. С каждым годом этот показатель растет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

В прошлом году доля довольных услугами по вывозу мусора составляла 74%. Достичь повышения этого показателя, по словам Буцаева, удается за счет сразу нескольких направлений работы.

«Во-первых, это создание эффективной системы прослеживаемости за отходами — на мусоровозы устанавливаются датчики, для водителей создано специальное приложение. Во-вторых, по субсидии от правительства были закуплены 154 тысячи контейнеров для раздельного сбора», — рассказал он.

Большинство россиян, судя по результатам опроса, знают о реформе в сфере обращения с ТКО (73%) и знакомы с базовыми принципами сортировки отходов (96%).

Проводилось исследование в период с мая по июнь по телефону, участниками выступили совершеннолетние россияне из 85 субъектов страны.

Напомним, этой осенью более 9 тыс. мусоровозов начали передавать свои данные в информационные системы РЭО, к проекту уже подключились регоператоры из 47 субъектов страны. Это позволяет следить за перемещением ТКО в режиме реального времени.

В Госдуме ранее призвали ввести индивидуальные тарифы за вывоз мусора, исходя из объема накопленных отходов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий