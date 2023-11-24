Стало известно, сколько россиян довольны вывозом отходов

Вывозом коммунальных отходов довольны 77% россиян – к таким выводам пришел Российский экологический оператор (РЭО) на основе проведенного соцопроса. С каждым годом этот показатель растет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

В прошлом году доля довольных услугами по вывозу мусора составляла 74%. Достичь повышения этого показателя, по словам Буцаева, удается за счет сразу нескольких направлений работы.

«Во-первых, это создание эффективной системы прослеживаемости за отходами — на мусоровозы устанавливаются датчики, для водителей создано специальное приложение. Во-вторых, по субсидии от правительства были закуплены 154 тысячи контейнеров для раздельного сбора», — рассказал он.

Большинство россиян, судя по результатам опроса, знают о реформе в сфере обращения с ТКО (73%) и знакомы с базовыми принципами сортировки отходов (96%).

Проводилось исследование в период с мая по июнь по телефону, участниками выступили совершеннолетние россияне из 85 субъектов страны.

Напомним, этой осенью более 9 тыс. мусоровозов начали передавать свои данные в информационные системы РЭО, к проекту уже подключились регоператоры из 47 субъектов страны. Это позволяет следить за перемещением ТКО в режиме реального времени.

В Госдуме ранее призвали ввести индивидуальные тарифы за вывоз мусора, исходя из объема накопленных отходов.