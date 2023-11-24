Грузовик в Москве врезался в столб, который задел пассажирский автобус

В Москве грузовик врезался в бетонный столб с дорожными знаками около станции метро «Каширская». В результате столб задел пассажирский автобус маршрута № Е80 и повис над проезжей частью, сообщили телеканалу «360» в экстренных службах.

По данным источника, столб закрыл полосу дороги в сторону центра города. Пассажиры автобуса не пострадали.

Точные причины ДТП пока неизвестны, на место выехали специальные службы для оказания помощи и уточнения деталей.

Сегодня также сообщалось о столкновении грузовика с фурой на ЦКАД в Новой Москве, в результате которого пострадал один человек – его доставили в больницу.

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