В России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов

В России назревает проблема «увядания» импортных самолетов, однако руководство авиационной отрасли ее не признает, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник. Сейчас для восстановления этой техники ничего не делается, а также не раскрывается правда о положении дел, заявил он в пресс-центре НСН.

«Во-первых, руководство авиационной отрасли не признает проблему увядания импортных самолетов. Во-вторых, сейчас ничего не делается, чтобы восстановить эти самолеты, которые остались в России, и продолжать на них летать», — сказал Сытник.

На сегодня, по словам пилота, эти самолеты налетали 15-20 тысяч километров при назначенном ресурсе 50-60 тысяч километров. Позднее их можно было бы использовать не для пассажирских, а для грузовых перевозок, добавил он.

В существующих проблемах пилот обвинил руководство отрасли, призвав начать решать эти вопросы.

Напомним, авиаэксперт ранее заявлял о рискованной ситуации с гражданскими самолетами в России. Отмечается, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в этом году не поставляла РФ запчасти к Boeing и Airbus, что могло сказаться на их состоянии.

Недавно также стало известно, что в 2024 году ожидается поставка 22 самолетов SJ-100 российским авиакомпаниям.