Эксперт назвала День отказа от покупок маркетинговой уловкой

Всемирный день отказа от покупок является нейромаркетинговой уловкой. Об этом в интервью РИАМО заявила член МРО «Деловая Россия», генеральный директор «OSM бизнес-академии PR» Ирина Осматеско. Она отметила, что на эмоциональном уровне любой запрет хочется нарушить.

«День отказа от покупок интересен, но и здесь существуют некоторые нейромаркетинговые уловки для воздействия на сознание потребителей. Якобы запрещая себе покупки, еще сильнее на подсознательном уровне хочется приобрести тот или иной товар по скидке и выйти за навязанные рамки», — сказала Осматеско.

24 ноября отмечается Всемирный день отказа от покупок. В этот же день начинается традиционный период распродаж — «черная пятница». К ней присоединяются магазины, маркетплейсы и компании, предоставляющие услуги.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого предупреждала, что «черная пятница» особенно опасна для шопоголиков, поскольку создает атмосферу ограниченности предложения. По ее словам, важно соблюдать осторожность и осознавать свои потребности, участвуя в подобных акциях.

Эксперты по кибербезопасности также предупредили пользователей, что во время «черной пятницы» активизируются сетевые мошенники, которые часто создают поддельные сайты и страницы в соцсетях для выманивания личных данных.

Ранее россиянам сообщили о росте числа DDoS-атак во время «черной пятницы».