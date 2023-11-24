Врач рассказала, как избавиться от шопоголизма

Чтобы избавиться от шопоголизма важно разобраться в своих потребностях, определить цели и приоритеты в жизни. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, необходимо найти альтернативные способы удовлетворения, не связанные с покупками.

«Определите разумные пределы для своих расходов на покупки и придерживайтесь их. Составьте список необходимых вещей и следуйте ему, чтобы избежать необдуманных покупок», — порекомендовала специалист.

Определить глубинные причины шопоголизма можно обратившись к психологу или психотерапевту. Специалист поможет разработать стратегии для преодоления зависимости, добавила Крашкина.

24 ноября в России стартует «черная пятница», которая продлится три дня. К ней присоединяются магазины, маркетплейсы и компании, предоставляющие услуги.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого отмечал, что во время «черной пятницы» на страницах маркетплейсов заявляется о скидках, которые доходят до 40-60%. Однако, по его словам, чаще всего это не более, чем способ привлечь покупателей. Во время таких акций следует ориентироваться на закон торговли, согласно которому никто не станет работать себе в убыток. Для покупателей часто важнее размер скидки, чем конечная цена товара — этим пользуются продавцы, добавил эксперт.

Ранее россиян предупредили о росте числа DDoS-атак во время «черной пятницы».