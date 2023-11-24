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В Дублине задержаны десятки погромщиков

Полиция Дублина задержала 34 человека в ходе беспорядков

Ирландская полиция задержала свыше 30 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Дублине, рассказал полицейский комиссар Дрю Харрис. Об этом сообщает Reuters.

«В общей сложности у нас 34 задержанных. 32 из них предстанут перед судом этим утром», — сказал Харрис.

Погромы в столице Ирландии начались поздно вечером 23 ноября. Утром 24 ноября местная полиция сообщила, что беспорядки закончились. Причиной протестов стало нападение мигранта с ножом на трех детей и женщину.

Предполагается, что нападающий — иммигрант из Алжира. Около площади Парнелл, где ранее произошел инцидент, собрались люди и напали на нескольких полицейских, забросав их пиротехническими средствами, как минимум один получил травмы. Кроме того, погромщики подожгли одну из полицейских машин.

Армия Ирландии поспешила заверить, что не участвовала в разгоне беспорядков в центре Дублина. В руководстве вооруженными силами призвали ирландцев к осторожности, а также попросили доверять только официальным источникам.

Ранее Илон Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине.

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