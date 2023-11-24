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Россиянам назвали плюсы и минусы кремлевской диеты

Нутрициолог Опальницкий: кремлевская диета может нанести вред организму

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Кремлевская диета, в процессе которой ограничивается потребление углеводов и повышается потребление белка и жиров, имеет свои плюсы и минусы. О них Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер, нутрициолог Артем Опальницкий.

По его словам, такой тип питания скорее всего поможет снизить вес, особенно в самом начале, не приведет к значительным колебаниям сахара в крови, что полезно для людей с сахарным диабетом или с проблемами с регуляцией сахара. Кроме того, такая диета даст чувство сытости и поможет контролировать аппетит.

К минусам эксперт отнес побочные эффекты в виде слабости, головокружения, сонливости, недостаточное получение питательных веществ, витаминов и минералов. Помимо этого, придерживаться ограничения углеводов в повседневной жизни может быть сложно.

«Кремлевская диета является красивой советской обложкой диеты Аткинсона, разработанной в 1972 году. Этот упрощенный вариант, скорее всего, не только не поможет вам похудеть в долгосрочной перспективе, но и может нанести серьезный вред вашему здоровью», — заключил Опальницкий.

Ученые из Университета Барселоны до этого выяснили, что пожилые люди, соблюдающие средиземноморскую диету, имеют меньший риск снижения умственных функций.

Ранее был назван тип питания, полезный для людей с сахарным диабетом.

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