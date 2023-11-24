На Украине выразили обеспокоенность «утечкой мозгов»

Украина столкнулась с массовой «утечкой мозгов». Об этом сообщило издание Kyiv Independent.

«Множество образованных людей, <...>, собрали вещи и уехали», — уточнили в публикации.

Обозреватели издания подчеркнули, что вопрос о возвращении этих людей остается открытым.

В статье подчеркнули, что доля людей с высшим образованием среди украинских беженцев превышает показатель существующий для оставшегося населения страны. Издание обратило внимание, что среди покидающих страну граждан немало детей.

По мнению журналистов, восстановление «человеческого капитала» — достаточно сложный процесс. Они опасаются, что «утечка мозгов» отбросит Украину на многие годы назад. В публикации отметили невероятные усилия украинской образовательной системы, несмотря на которые в образовательном уровне населения «возникли огромные провалы».

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