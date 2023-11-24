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Стало известно, когда на ВДНХ откроют каток «Полет во времени»

В Москве на ВДНХ откроют каток вокруг макета ракеты-носителя «Восток»

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Shutterstock

Каток на ВДНХ в Москве открывается 24 ноября на новом месте — площади Промышленности. Ледовую площадку расположили вокруг макета ракеты-носителя «Восток», сообщили на сайте выставки.

В пресс-службе ВДНХ отметили, что в этом сезоне каток на ВДНХ отмечает свой 10-летний юбилей после начала возрождения комплекса.

«Темой сезона станет «Полет во времени» <…>» — уточнили в сообщении.

Площадь ледового покрытия составит около 8,9 тыс. кв. м. Посетители смогут кататься с видом на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР».

На катке будут работать пункты проката спортивного инвентаря и заточки коньков, кафе и точки с горячими напитками. График его работы со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Накануне стало известно, что ГУМ-каток на Красной площади примет первых гостей 29 ноября. В прошлом сезоне он проработал до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на зиму запланировали более 3,6 тысячи спортивных мероприятий.

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