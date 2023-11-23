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В Дублине после нападения с ножом госпитализировали троих детей

RTE: минимум трое детей госпитализированы после нападения с ножом в Дублине

По меньшей мере три ребенка пострадали и были доставлены в больницу в Дублине в результате предполагаемого нападения мужчины с ножом в центре города. Об этом сообщила Ирландская телерадиовещательная компания (RTE).

По ее данным, ранения по крайней мере одного из детей оцениваются как тяжелые.

До этого газета Daily Mail писала, что в столице Ирландии не менее трех человек пострадали в результате вооруженного нападения на школу. После этого район площади Парнелл был оцеплен. В больницу доставили троих несовершеннолетних. Ряд СМИ сообщал, что подозреваемый уже арестован. При этом его личность пока не установлена, а он сам также получил травмы на месте происшествия.

23 ноября представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в Московской области известного иконописца дважды ударили ножом. По ее словам, инцидент произошел в электропоезде. Пострадавшего с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости доставили в Центральную клиническую больницу Сергиева Посада.

Ранее пьяный россиянин напал на бывшую возлюбленную у подъезда и ударил ее ножом.

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