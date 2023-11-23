На Украине граждан призвали экономить электричество

Украинская компания «Укрэнерго» призвала жителей страны сократить потребление электроэнергии из-за дефицита. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Сообщается, что изменения в особенности потребления будут внесены из-за похолодания, поскольку оно увеличило нагрузку на энергосистему страны.

«Летом мы просили вас максимально экономить вечером после 19.00. Теперь самые критические часы с 17.00 до 19.00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9.00 до 19.00», — говорится в сообщении.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что на Украине могут ввести графики отключений электроэнергии.

До этого директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой. По его словам, тепловая энергетика является большой бедой для Украины, так как она в стране по большей части угольная.

Ранее на Украине предложили заключенным вырабатывать электричество на велогенераторах.