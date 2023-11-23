Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки

Аэропорт Перми эвакуировали из-за посылки с подозрительными предметами

close
100%
Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал »Baza»

Cотрудников пермского аэропорта пришлось эвакуировать из-за посылки с подозрительными предметами, похожими на боевые гранаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Международного аэропорта Большое Савино.

Потенциально опасную находку обнаружили в грузовом комплексе пермского аэропорта, при досмотре с помощью интероскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы.

Грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Специалисты осмотрели посылку, взрывных устройство обнаружено не было. Инцидент не повлиял на работу пассажирского терминала, рейсы обслуживаются в штатном режиме.

Ранее дворник нашел гранату, убирая мусор.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий