Аэропорт Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки

Cотрудников пермского аэропорта пришлось эвакуировать из-за посылки с подозрительными предметами, похожими на боевые гранаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Международного аэропорта Большое Савино.

Потенциально опасную находку обнаружили в грузовом комплексе пермского аэропорта, при досмотре с помощью интероскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы.

Грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Специалисты осмотрели посылку, взрывных устройство обнаружено не было. Инцидент не повлиял на работу пассажирского терминала, рейсы обслуживаются в штатном режиме.

Ранее дворник нашел гранату, убирая мусор.