Россиянам рассказали, как утеплить собаку для прогулки в мороз

В холодное время прогулки с собаками стоит ограничивать по времени, потому что некоторые породы могут замерзнуть. О том, как утеплить собаку для прогулки в морозную погоду, «Москве 24» рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

По его словам, для этого нужно надевать им одежду, а также обувь.

«Обычно утепляют комбинезонами. Они бывают разными: теплыми, на меху и так далее. Это уже зависит от кошелька и личных предпочтений. В остальном все то же самое, что у людей, — главное, чтобы не уходило тепло», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что для собак лучше покупать комбинезон из ткани, которая «дышит», чтобы пот не охлаждал животное. Кроме того, важно внимательно выбирать обувь.

«Если у тапочек плохой покрой или если неправильно их надеть на собаку, то можно пережать какую-нибудь вену или артерию. И лапы будут замерзать быстрее, чем без них», — пояснил Цыпленков.

Ветврач напомнил, что одежда для гладкошерстных пород собак является только способом продлить прогулку и не может полностью защитить от холода.

«Одели и побежали, можно чуть дольше погулять. Сделали дела — и домой», — заключил он.

До этого Евгений Цыпленков говорил, что собаки, у которых нет проблем с отращиванием подшерстка, могут жить на застекленном балконе. По словам специалиста, проблемы могут возникнуть у животных, которые на протяжении длительного времени жили в квартире и не выходили на улицу.

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