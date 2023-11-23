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Россиянин похитил и избил подростка из-за детской ссоры

В Карелии вынесли приговор местному жителю, который похитил и избил ребенка

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СУ СК России по Республике Карелия

В Беломорске оглашен приговор мужчине, который похитил и сильно избил подростка, поссорившегося с его сыном. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Карелия.

46-летний житель Беломорска решил защитить своего сына от обидчика и наказать мальчика, который устроил ссору с его ребенком. В июле 2023 года мужчина подъехал к дому, во дворе которого играл 12-летний обидчик сына, он схватил ребенка за одежду, затолкал на заднее сиденье авто, отвез в безлюдное место и избил.

Родители пострадавшего школьника обратились в полицию, мужчину быстро задержали, было возбуждено уголовное дело о похищении. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и выплатил семье пострадавшего ребенка материальную компенсацию.

Приговором суда жителю Беломорска назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Ранее в Москве двое мужчин поставили подростков на колени и били палкой.

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