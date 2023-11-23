В Брянской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Брянской области, который планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принять участие в боевых действиях против российских военных. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, гражданин намеревался примкнуть к запрещенной на территории страны террористической организации. Однако точное название структуры в настоящее время не раскрывается.

«УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина <...>, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в заявлении.

Как указано в сообщении, мужчину задержали при попытке выехать за границу. В тот момент он уже находился на российско-украинской границе, уточнили в Федеральной службе безопасности.

В результате в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Речь идет об организации и участии в деятельности террористической структуры. Сейчас нарушитель находится под стражей, добавили в ведомстве.

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