Карякин объяснил, почему отказался ехать в Китай на шахматный турнир

Обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин не поедет в Китай на шахматный турнир в составе российской сборной. Свое решение он объяснил тем, что ранее уже согласился на участие в другом соревновании.

«Я бы с удовольствием принял участие, но уже какое-то время назад договорился в эти сроки принять участие в другом турнире», – заявил шахматист в беседе НСН. – В это время будет проходить третий этап «Шахматных звезд» – серия турниров по быстрым шахматам. Поэтому у меня нет возможности поехать в Китай».

Говоря о выборе в пользу быстрых шахмат, он также добавил, что в этом турнире традиционно за победу борются самые сильные участники со всего мира. Что касается китайского соревнования, то он сообщил, что не знает состав сборной.

«Если они выставят сильный состав, то турнир будет хорошим», – отметил он.

Карякин заявил, что сообщил о своем решении Федерации шахмат, и заверил, что обошлось без конфликтов и претензий.

Напомним, шахматист в конце сентября отбыл полугодичную дисквалификацию, назначенную Международной шахматной федерацией (FIDE) из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина.

Осенью он также ездил в зону проведения спецоперации и подробно делился своими впечатлениями.