Осужденного за фейки о ВС РФ Яшина перевели в смоленскую колонию

Бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина, который был осужден за фейки о Вооруженных силах РФ, перевели в исправительную колонию в Смоленской области. Об этом сообщает его адвокат Михаил Бирюков, передает РИА Новости.

«Яшина перевели в ИК-3 (исправительной колонии №3. — «Газета.Ru») в городе Сафоново Смоленской области», — сообщил Бирюков

Он также отметил, что надеется, что у Яшина сложатся нормальные отношения с сокамерниками и руководством ИК.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, политику запрещается в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, зачтется в срок наказания из расчета день за полтора. Также ему должны вернуть изъятый мобильный телефон.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие у Яшина судимостей, положительные характеристики от коллег и наличие престарелых родителей.

Ранее бывшего полицейского приговорили к семи годам за фейки про ВС РФ в телефонных разговорах.