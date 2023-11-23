Россиянам рассказали, что будет с ценами на АЗС предстоящей зимой

Судя по факторам, влияющим на ценообразование на российском рынке топлива, цены на автозаправочных станциях (АЗС) будут снижаться, однако предстоящей зимой этого ожидать не стоит. Об этом в интервью РИАМО заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Она отметила, что причины подорожания топлива летом и осенью уже на актуальны. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по ее словам, завершают ремонтные работы и выходят на необходимые рынку объемы поставок.

«Данные факторы говорят о том, что цена на бензин для потребителя должна упасть, но из-за того, что многие крупные АЗС торговали себе в убыток, сомневаюсь, что зимой бензин будет стоить меньше», — считает Бунина.

Правительство России 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Он был снят 17 ноября. По данным Минэнерго РФ, за последние два месяца внутренний рынок насытился топливом, в результате чего возник профицит предложения. Это привело к снижению биржевых оптовых цен на бензин. Кроме того, приближается зимний период, спрос на горючее падает. А значит, уровень загруженности нефтеперерабатывающих предприятий и производителей бензина скоро снизится, уточнили в ведомстве.

23 ноября газета «Известия» сообщила, что правительство РФ не поддержало законопроект о регулировании цен на топливо. В кабмине считают, что введение предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС.

До этого эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов выразил мнение, что для заметного снижения цен на бензин в России не хватает рыночной конкуренции между производителями.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.