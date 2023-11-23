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Россиянам рассказали, что будет с ценами на АЗС предстоящей зимой

Эксперт топливного рынка Бунина: ожидать снижения цен на АЗС зимой не стоит

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Depositphotos

Судя по факторам, влияющим на ценообразование на российском рынке топлива, цены на автозаправочных станциях (АЗС) будут снижаться, однако предстоящей зимой этого ожидать не стоит. Об этом в интервью РИАМО заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Она отметила, что причины подорожания топлива летом и осенью уже на актуальны. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по ее словам, завершают ремонтные работы и выходят на необходимые рынку объемы поставок.

«Данные факторы говорят о том, что цена на бензин для потребителя должна упасть, но из-за того, что многие крупные АЗС торговали себе в убыток, сомневаюсь, что зимой бензин будет стоить меньше», — считает Бунина.

Правительство России 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Он был снят 17 ноября. По данным Минэнерго РФ, за последние два месяца внутренний рынок насытился топливом, в результате чего возник профицит предложения. Это привело к снижению биржевых оптовых цен на бензин. Кроме того, приближается зимний период, спрос на горючее падает. А значит, уровень загруженности нефтеперерабатывающих предприятий и производителей бензина скоро снизится, уточнили в ведомстве.

23 ноября газета «Известия» сообщила, что правительство РФ не поддержало законопроект о регулировании цен на топливо. В кабмине считают, что введение предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС.

До этого эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов выразил мнение, что для заметного снижения цен на бензин в России не хватает рыночной конкуренции между производителями.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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