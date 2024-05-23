Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Молдавию «подтягивают» в НАТО

Захарова: соглашение ЕС и Молдавии «подтягивает» страну в НАТО

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала подписанное между Молдавией и Евросоюзом (ЕС) соглашение о партнерстве в области безопасности. Ее слова передает ТАСС.

По словам Захаровой, подобные действия втягивают страну в НАТО и ведут к дальнейшей милитаризации.

«Нет никаких сомнений с учетом всех этих факторов в том, что подписание упомянутого соглашения в действительности направлено на дальнейшее, можно сказать, такое подтягивание Молдавии к альянсу и милитаризацию республики», — пояснила Захарова.

Она уточнила, что под угрозой оказывается и нейтральный статус Молдавии, который зафиксирован в конституции страны.

До этого вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова говорила, что переговоры по вступлению в Евросоюз зависят от того, насколько быстро Кишинев реализует реформу системы юстиции.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами