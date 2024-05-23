В МИД РФ заявили, что Молдавию «подтягивают» в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала подписанное между Молдавией и Евросоюзом (ЕС) соглашение о партнерстве в области безопасности. Ее слова передает ТАСС.

По словам Захаровой, подобные действия втягивают страну в НАТО и ведут к дальнейшей милитаризации.

«Нет никаких сомнений с учетом всех этих факторов в том, что подписание упомянутого соглашения в действительности направлено на дальнейшее, можно сказать, такое подтягивание Молдавии к альянсу и милитаризацию республики», — пояснила Захарова.

Она уточнила, что под угрозой оказывается и нейтральный статус Молдавии, который зафиксирован в конституции страны.

До этого вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова говорила, что переговоры по вступлению в Евросоюз зависят от того, насколько быстро Кишинев реализует реформу системы юстиции.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.