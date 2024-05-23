Байдену посоветовали найти в себе «Рузвельта» и усилить поддержку Украины

Президенту США Джо Байдену следует найти в себе «Франклина Рузвельта» для увеличения поддержки Украины со стороны США, Рузвельт в годы Второй мировой войны «рисковал эскалацией», а Байдену нужно последовать его примеру. Об этом в статье для американского издания Hill написали обозреватель Марк Тот и экс-глава разведывательного отдела Европейского командования США.

Джонатан Суитт

«Президенту Байдену необходимо вызвать своего внутреннего Франклина Рузвельта. В некоторые из самых мрачных дней Второй мировой войны Рузвельт в 1941 году сделал то, что Байден до сих пор не хотел делать на Украине: он рисковал эскалацией войны в Северной Атлантике. Он сделал это за пять месяцев до Перл-Харбора», — отмечают авторы статьи.

Они обращаются к эпизодам истории Второй мировой войны, когда Рузвельт приказал американским войскам оккупировать Исландию ради помощи союзнице США Великобритании, страдавшей от морских атак со стороны нацистской Германии. «Делая это, Рузвельт поддержал Черчилля», — пишут Тот и Суитт.

По их словам, теперь пришло время Байдену сделать то же самое в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

До этого председатель нижней палаты конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS.

Ранее спикер Джонсон поддержал идею разрешить ВСУ бить по России западным оружием.