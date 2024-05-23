Xolidayboy открыто поддержал Путина и спецоперацию после отмены концертов: «Люблю свою страну»

Рэпер Xolidayboy записал видеообращение к организации «Русская Община Ставрополья», где обозначил свою позицию насчет СВО и действий президента России Владимира Путина. Об этом пишет kp.ru.

«Хочу заявить, что я являюсь патриотом. Я всей душой и сердцем люблю свою страну и, безусловно, поддерживаю абсолютно все действия нашего главнокомандующего, президента Владимира Владимировича Путина и специальную военную операцию. Всех люблю и жду на концертах», — заверил Xolidayboy.

При этом председатель «Русской Общины Ставрополья» Владимир Резниченко заявил, что не сомневается в искренности слов артиста. Он считает, что Xolidayboy придерживается традиционных ценностей. По словам Резниченко, певец вызвался записать видеообращение для солдат в горячих точках, чтобы поддержать их на передовой.

25 апреля отменили концерт Xolidayboy в Барнауле после переноса на другую площадку. Против концерта Минаева до этого выступал минкульт Алтайского края из-за «общественного резонанса» вокруг выступлений музыканта в других регионах.

16 марта минкульт Томской области порекомендовал руководителю одной из концертных площадок Томска отменить выступление певца Xolidayboy. Чиновники отправили организатору концерта письмо после обращения общественника, который усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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