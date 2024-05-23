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Гузеева похвасталась сумкой для собаки за 300 тысяч рублей

Телеведущая Гузеева сообщила, что ей подарили переноску для собак от Louis Vuitton

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_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей подарили переноску для собаки от французского дома моды Louis Vuitton.

Коллеги таким образом поздравили Гузееву с днем рождения. Артистке исполнилось 65 лет. Женщины вручили телеведущей букет цветов и сумку от модного бренда для ее собачки Жужи.

«Боже мой, девочки, вы нарочно хотите, чтобы я заплакала? <…> Ну нет, этого не может быть! Ах, вы же паразитки. Ах, вы же мои любимые девочки. Девки, это вот называет «до слез», — заявила актриса.

Издание NEWS.ru оценило стоимость аксессуара от Louis Vuitton в 300 тысяч рублей. Коллеги Гузеевой признались, что привезли переноску из Милана.

Гузеева получила известность после роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В 1994-м она удостоилась звания «Заслуженная артистка России». В 2008-м звезда стала ведущей шоу «Давай поженимся!».

В мае Гузеева вспомнила, что никогда не мечтала о замужестве и хотела поступить в театральный институт, а затем жить с мамой.

Ранее Прохор Шаляпин раскритиковал Ларису Гузееву.

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