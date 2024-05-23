Депутат Рады предложил призывать украинцев с помощью лотереи

Депутат Верховной рады Украины Даниил Гетьманцев предложил устроить призыв в ВСУ с помощью лотереи. Об этом сообщает «Инсайдер UA».

Он подчеркнул, что использовал бы пример Соединенных Штатов, когда призыв осуществлялся по определенным датам рождения, которые определялись случайно с помощью лотереи.

Гетьманцев добавил, что считает справедливым призыв безотносительно профессии или рода занятий человека.

До этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы не хотят идти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне недостаточной, с точки зрения Киева, военной и финансовой помощи со стороны Запада.

По его оценке, на данном этапе конфликта «процесс мобилизации будет идти лучше, чем 2–3 месяца назад».

22 мая депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов).

Ранее сообщалось, что на Украине запустят QR-код для проверки данных военнообязанных.