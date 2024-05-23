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Сергей Зверев объяснил, почему россиянам не стоит тратиться на дорогую одежду

Стилист Сергей Зверев посоветовал покупать вещи подешевле из-за непростой ситуации

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личный архив Сергей Зверев

Стилист и активист Сергей Зверев в беседе с kp.ru посоветовал россиянам не тратиться на дорогую одежду.

«Сейчас просто время другое. Конечно, прекрасно, если есть возможность детям купить что-то необыкновенное, качественное. Но время другое сейчас, людям тяжеловато немножко. Поэтому желательно хорошего качества и недорого», — подчеркнул Зверев.

Он также выразил свое мнение насчет снимков девушек в купальниках, которые те нередко публикуют в свои соцсети. По мнению стилиста, если фигура красивая, то ничего зазорного в таких снимках нет.

«Если хорошая фигура, если все красиво, гармонично, то почему бы нет? А если никого нет дома, автоответчик, че выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!» — высказался артист.

Сергей Зверев начал свою карьеру в качестве парикмахера в московском салоне. Его клиентами были Татьяна Веденеева, Алла Пугачева, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская.

В апреле Сергей Зверев назвал «бабушкины» трусы трендом. Новый тренд он рекомендовал носить как женщинам, так и мужчинам.

Ранее Гузеева похвасталась сумкой для собаки за 300 тысяч рублей.

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