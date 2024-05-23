Хоккеист «Тампы» назвал Смолова легендарным футболистом

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Михаил Сергачев после посещения матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» назвал игрока бело-голубых Федора Смолова легендарным футболистом, передает «Чемпионат».

«Вот «Динамо» играло с «Крыльями Советов» — 4:1. Было зрелищно и интересно. Жалко, что Федю Смолова увидел только две минуты. Можно сказать, что он легендарный для России», — сказал Сергачев.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее комментатор «Матч ТВ» назвал чемпионскую гонку РПЛ кинокомедией.