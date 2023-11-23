Российского подростка высадили на мороз из маршрутки в восьми километрах от его поселка

В Омской области один из пассажиров маршрутки вытолкал подростка на мороз против его воли, после чего водитель продолжил движение. Инцидентом заинтересовалась областная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Все произошло 22 ноября. 16-летний подросток ехал на маршрутке «Омск — рабочий поселок Таврическое». По словам юноши, его высадке из транспорта предшествовал конфликт с пассажирами. На остановке в районе деревни Новоселецк в газель зашла пенсионерка, которой подросток отказался уступать место, потому что у него сильно болел живот и он не мог стоять. Тогда один из пассажиров в агрессивной форме вытолкал юношу из маршрутки. Подросток утверждает, что он оказался один на трассе в мороз.

Несовершеннолетний связался с матерью, и через некоторое время его забрали родственники, приехавшие за ним на авто. После случившегося мать подростка написала заявление в правоохранительные органы.

«В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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