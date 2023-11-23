Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье ищут женщину, которая привязала 78-летнюю мать к батарее

В Подмосковье дочь привязала 78-летнюю пенсионерку к батарее и ушла по делам

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Подмосковье женщина привязала мать к батарее, чтобы она не травмировалась, и отлучилась по делам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Королеве. Россиянка жила вместе со своей 78-летней матерью, у которой были проблемы со здоровьем. Пожилой женщине было сложно ходить без посторонней помощи, она нередко падала. Подобные случаи выводили дочь из себя.

В день инцидента россиянке нужно было уйти из дома. Для того, чтобы мать не падала, она привязала пенсионерку ремнем к батарее. Женщина пришла домой только под конец дня, в этот момент пенсионерка не двигалась.

Дочь вызвала матери скорую помощь и скрылась. На данный момент ее местонахождение неизвестно. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Старом Осколе рэпер похитил партнершу, привязал к батарее и побрил налысо.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий